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Есть пятая победа подряд! Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Старая синьора" на ходу

Есть пятая победа подряд! Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

UA-Футбол
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"Ювентус" легко взял реванш у "Сассуоло" за поражение 2:4 в первом круге. До "Интера" осталось всего 2 очка.

Отметим, что для туринцев победа стала 5-й подряд во всех турнирах. Также команда Макса Аллегри впервые за три месяца победила в Серии А не минимально, что указывает на улучшение качества атаки.

20-й тур Серии А. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89

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Ювентус (Турин) Сассуоло
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