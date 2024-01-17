Есть пятая победа подряд! Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" легко взял реванш у "Сассуоло" за поражение 2:4 в первом круге. До "Интера" осталось всего 2 очка.

Отметим, что для туринцев победа стала 5-й подряд во всех турнирах. Также команда Макса Аллегри впервые за три месяца победила в Серии А не минимально, что указывает на улучшение качества атаки.

20-й тур Серии А. Турин. "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89