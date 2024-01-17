Есть пятая победа подряд! Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча
"Старая синьора" на ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini
"Ювентус" легко взял реванш у "Сассуоло" за поражение 2:4 в первом круге. До "Интера" осталось всего 2 очка.
Отметим, что для туринцев победа стала 5-й подряд во всех турнирах. Также команда Макса Аллегри впервые за три месяца победила в Серии А не минимально, что указывает на улучшение качества атаки.
20-й тур Серии А. Турин. "Альянц Стэдиум"
"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0
Голы: Влахович, 15, 37, Кьеза, 89
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
- Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
- Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало новичка из системы Арсенала
- Полный провал. Альмерия - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн