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Есть второй в истории четвертьфинал! Жирона - Райо Вальекано 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Цыганков поучаствовал

Есть второй в истории четвертьфинал! Жирона - Райо Вальекано 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" лишь второй раз в истории клуба пробилась в четвертьфинал Кубка короля, одолев "Райо Вальекано" благодаря мощному блицкригу.

Каталонцы забили трижды за стартовые полчаса, и отыграть этот гандикап у "Молний" не вышло. Наш Виктор Цыганков еще не готов на 100% после травмы, но все же ногу к первому голу приложил - сделал предголевой пас.

1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 - Нтека, 36

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Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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