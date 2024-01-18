Есть второй в истории четвертьфинал! Жирона - Райо Вальекано 3:1. Видео голов и обзор матча
Цыганков поучаствовал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Жирона" лишь второй раз в истории клуба пробилась в четвертьфинал Кубка короля, одолев "Райо Вальекано" благодаря мощному блицкригу.
Каталонцы забили трижды за стартовые полчаса, и отыграть этот гандикап у "Молний" не вышло. Наш Виктор Цыганков еще не готов на 100% после травмы, но все же ногу к первому голу приложил - сделал предголевой пас.
1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1
Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 - Нтека, 36
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