Вечер шедевров. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча
Каталонцы эффектно вышли в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Барселона" ожидаемо прошла соперника из третьего дивизиона в Кубке, и этот матч запомнится главным образом тем, как именно команды забивали.
Все голы, может, кроме мяча Феррана, получились изумительными. Хавбеку Саламанки удался выдающийся удар с лету; Кунде разрядил пушку с дальней дистанции; в Бальде вообще будто Месси вселился. Кра-со-та.
1/8 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"
"Унионистас де Саламанка" - "Барселона" - 1:3
Голы: Варо Гомес, 31 — Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73
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