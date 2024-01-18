Вечер шедевров. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" ожидаемо прошла соперника из третьего дивизиона в Кубке, и этот матч запомнится главным образом тем, как именно команды забивали.

Все голы, может, кроме мяча Феррана, получились изумительными. Хавбеку Саламанки удался выдающийся удар с лету; Кунде разрядил пушку с дальней дистанции; в Бальде вообще будто Месси вселился. Кра-со-та.

1/8 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"

"Унионистас де Саламанка" - "Барселона" - 1:3

Голы: Варо Гомес, 31 — Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73