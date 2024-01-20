Нерадзурри спешат к трофею. Интер — Лацио 3:0. Видео голов и обзор матча

Еще перед выездом в Саудовскую Аравию на Суперкубок Маурицио Сарри заявлял, что это никому не нужный турнир. Что ж, именно так его команда и провела полуфинал — словно желая поскорее проиграть.

"Интеру" не составило труда забить трижды. Он на ходу, лидирует в Серии А, и в финале Суперкубка с "Наполи" именно "Нерадзурри" будут большим фаворитом.

1/2 финала Суперкубка Италии. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Интер" - "Лацио" - 3:0

Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу, 50 (с пенальти), Фраттези, 87