Нерадзурри спешат к трофею. Интер — Лацио 3:0. Видео голов и обзор матча
Играла только одна команда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Ozbot - Inter/Inter
Еще перед выездом в Саудовскую Аравию на Суперкубок Маурицио Сарри заявлял, что это никому не нужный турнир. Что ж, именно так его команда и провела полуфинал — словно желая поскорее проиграть.
"Интеру" не составило труда забить трижды. Он на ходу, лидирует в Серии А, и в финале Суперкубка с "Наполи" именно "Нерадзурри" будут большим фаворитом.
1/2 финала Суперкубка Италии. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"
"Интер" - "Лацио" - 3:0
Голы: Тюрам, 17, Чалханоглу, 50 (с пенальти), Фраттези, 87
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