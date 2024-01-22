Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" снова вышла на первое место в Ла Лиге, эффектно разбив некогда грозную "Севилью".

Это был украинский вечер — Артем Довбик оформил хет-трик, а Виктор Цыганков забил еще один гол. Впрочем, и их партнеров тоже надо хвалить — особенно Савио, который, прямо скажем, отправил на пенсию 37-летнего Хесуса Наваса.

21-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 — Ромеро, 10