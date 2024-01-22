Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча
Украинцы растоптали защиту "Нервиона"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" снова вышла на первое место в Ла Лиге, эффектно разбив некогда грозную "Севилью".
Это был украинский вечер — Артем Довбик оформил хет-трик, а Виктор Цыганков забил еще один гол. Впрочем, и их партнеров тоже надо хвалить — особенно Савио, который, прямо скажем, отправил на пенсию 37-летнего Хесуса Наваса.
21-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Севилья" - 5:1
Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 — Ромеро, 10
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