  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Украинцы растоптали защиту "Нервиона"

Довбик разрывает, Цыганков помогает. Жирона — Севилья 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" снова вышла на первое место в Ла Лиге, эффектно разбив некогда грозную "Севилью".

Это был украинский вечер — Артем Довбик оформил хет-трик, а Виктор Цыганков забил еще один гол. Впрочем, и их партнеров тоже надо хвалить — особенно Савио, который, прямо скажем, отправил на пенсию 37-летнего Хесуса Наваса.

21-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 89 — Ромеро, 10

По теме
yellow-arrow
Старая синьора уже первая. Лечче — Ювентус 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Споткнулись об Вердер. Бавария - Вердер 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Одного Иско мало. Бетис — Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
Севилья Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости