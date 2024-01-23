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Опять Гризманн и Мората. Гранада — Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

"Матрасники" возвращаются в ТОП-4

Опять Гризманн и Мората. Гранада — Атлетико 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

UA-Футбол
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"Атлетико" и "Гранада" сыграли боевой, интригующий матч, в котором обе команды имели достаточно шансов забить.

Класс по итогу взял свое только после перерыва — это Гризманн и Мората придумали гол, и он вернул команду Диего Симеоне на 4-е место, подвинув Бильбао. Ох и борьба в этом сезоне в Испании за зону ЛЧ!

21-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Мората, 54

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