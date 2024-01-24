  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Наши вылетели. Мальорка — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Наши вылетели. Мальорка — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Гости поздно спохватились

Наши вылетели. Мальорка — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" наших Довбика и Цыганкова вылетела из Кубка короля. За "Мальорку" сегодня сыграл центр центр защиты каталонцев, где наошибались на три матча вперед Блинд и Якобишвили.

Лишь после 60-й минуты "Жирона" заиграла в свой футбол и даже забила два мяча, но было уже слишком поздно.

1/4 финала Кубка короля. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 3:2

Голы: Ларин, 21, Абдон, 28, 35 (с пенальти) — Стуани, 68 (с пенальти), Савио, 90+5

По теме
yellow-arrow
Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Третий подряд Суперкубок для Нерадзурри. Наполи — Интер 0:1. Видео гола и обзор матча
Мальорка Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости