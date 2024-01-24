Наши вылетели. Мальорка — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча
Гости поздно спохватились
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Жирона" наших Довбика и Цыганкова вылетела из Кубка короля. За "Мальорку" сегодня сыграл центр центр защиты каталонцев, где наошибались на три матча вперед Блинд и Якобишвили.
Лишь после 60-й минуты "Жирона" заиграла в свой футбол и даже забила два мяча, но было уже слишком поздно.
1/4 финала Кубка короля. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Жирона" - 3:2
Голы: Ларин, 21, Абдон, 28, 35 (с пенальти) — Стуани, 68 (с пенальти), Савио, 90+5
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