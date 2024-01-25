Кубок английской лиги. Фулхэм - Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Видео голов и обзор матча

Подопечные Юргена Клоппа уже получили себе небольшое преимущество в первом матче на "Энфилде", тогда они одолели "дачников" со счетом 2:1 и подходили к выездному матчу хоть и без комфорта, но с одним голом в запасе.

С небольшими нервами "Ливерпуль" довел противостояние в этом матче до логического завершения и итоговой ничьей, которая их полностью устроила. Банда Клоппа едет на "Уэмбли", где 25 февраля сыграет против "Челси". Ждем красивой развязки Кубка Лиги этого сезона.

Кубок лиги, полуфинал (ответный матч)

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:1 (общ. 2:3)

Голы: Диоп (76) - Диас (11)