Кубок английской лиги. Фулхэм - Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Видео голов и обзор матча
Мерсисайдцы в финале
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Подопечные Юргена Клоппа уже получили себе небольшое преимущество в первом матче на "Энфилде", тогда они одолели "дачников" со счетом 2:1 и подходили к выездному матчу хоть и без комфорта, но с одним голом в запасе.
С небольшими нервами "Ливерпуль" довел противостояние в этом матче до логического завершения и итоговой ничьей, которая их полностью устроила. Банда Клоппа едет на "Уэмбли", где 25 февраля сыграет против "Челси". Ждем красивой развязки Кубка Лиги этого сезона.
Кубок лиги, полуфинал (ответный матч)
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Фулхэм" - "Ливерпуль" 1:1 (общ. 2:3)
Голы: Диоп (76) - Диас (11)
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