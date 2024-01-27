Шпоры вновь без Кубка. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео гола
Видеообзор победы Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” рискует вновь закончить сезон без трофеев после вылета из четвертого раунда Кубка Англии. Команда Анже Постекоглу минимально уступила на своем поле “Манчестер Сити”. Единственный гол в конце матча при спорных обстоятельствах забил Натан Аке.
Кубок Англии, четвертый раунд. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Гол: Аке 88
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