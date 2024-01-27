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Шпоры вновь без Кубка. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео гола

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Видеообзор победы Манчестер Сити

Шпоры вновь без Кубка. Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Тоттенхэм” рискует вновь закончить сезон без трофеев после вылета из четвертого раунда Кубка Англии. Команда Анже Постекоглу минимально уступила на своем поле “Манчестер Сити”. Единственный гол в конце матча при спорных обстоятельствах забил Натан Аке.

Кубок Англии, четвертый раунд. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” 0:1

Гол: Аке 88

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