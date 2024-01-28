Кто их учил бить пенальти? Милан — Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча

“Милан” после 4 кряду побед потерял очки в Серии А, причем сделал это так, чтобы это запомнили.

У "Россонери" были все шансы доводить счет даже до разгромного, но Оливье Жиру и Тео Эрнандес не реализовали пенальти, а на 92-й минуте уже "Болонья" свой 11-метровый пробила как надо. Нет, так "Милану" лидеров не догнать, это точно.

22-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Болонья" - 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 — Зиркзее, 29, Орсолини, 90+2 (с пенальти)