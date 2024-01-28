Держат темп Мадрида. Сельта — Жирона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы увезли три очка из Виго
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Жирона" вернула себе первое место в Ла Лиге, минимально победив на поле ужасно неэффективной "Сельты". Хозяева имели три шикарных шанса забить, но не реализовали ничего.
Касательно наших, то Артем Довбик отбегал 90 минут, а Виктор Цыганков — 84. Оба много работали, отбирали, боролись, но без голов и ассистов.
22-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Жирона" - 0:1
Гол: Порту, 20
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