Яремчук не помог. Атлетико — Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча
Легкие три очка "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu
"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге, всухую одолев "Валенсию", которая почти не атаковала и только отбивалась.
Наш Роман Яремчук отбегал довольно продуктивные полчаса по своим меркам, но что он мог сделать? "Матрасники" были лучше на каждом участке поля, что и вылилось в красивые голы.
22-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" - 2:0
Голы: Самуэл Лино, 45+5, Депай, 57
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