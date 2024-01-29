Яремчук не помог. Атлетико — Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге, всухую одолев "Валенсию", которая почти не атаковала и только отбивалась.

Наш Роман Яремчук отбегал довольно продуктивные полчаса по своим меркам, но что он мог сделать? "Матрасники" были лучше на каждом участке поля, что и вылилось в красивые голы.

22-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Самуэл Лино, 45+5, Депай, 57