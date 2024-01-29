  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Яремчук не помог. Атлетико — Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Яремчук не помог. Атлетико — Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Легкие три очка "Матрасников"

Яремчук не помог. Атлетико — Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" вышел на третье место в Ла Лиге, всухую одолев "Валенсию", которая почти не атаковала и только отбивалась.

Наш Роман Яремчук отбегал довольно продуктивные полчаса по своим меркам, но что он мог сделать? "Матрасники" были лучше на каждом участке поля, что и вылилось в красивые голы.

22-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Самуэл Лино, 45+5, Депай, 57

По теме
yellow-arrow
Камбэк на поле чемпиона. ПСЖ — Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КАН-2023. Экваториальная Гвинея - Гвинея 0:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Серия А. Лацио - Наполи 0:0. Видеообзор матча
Атлетико (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости