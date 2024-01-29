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Камбэк на поле чемпиона. ПСЖ — Брест 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Сенсационные бретонцы опять удивили

Камбэк на поле чемпиона. ПСЖ — Брест 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland

UA-Футбол
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Главная сенсация текущей Лиги 1 "Брест" сенсационно отыгрался с 0:2 на поле самого "ПСЖ". Вы можете в это поверить?

Причем все по игре. Бретонцы чаще били в створ ворот и даже заработали удаление для Брэдли Барколя. Теперь "Брест", который годами был командой-лифтом, идет в таблице третьим. Фантастика.

19-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Брест" - 2:2

Голы: Асенсио, 38, Коло Муани, 45 — Камара, 55, Перейра Лаже, 80

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