Камбэк на поле чемпиона. ПСЖ — Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
Сенсационные бретонцы опять удивили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
Главная сенсация текущей Лиги 1 "Брест" сенсационно отыгрался с 0:2 на поле самого "ПСЖ". Вы можете в это поверить?
Причем все по игре. Бретонцы чаще били в створ ворот и даже заработали удаление для Брэдли Барколя. Теперь "Брест", который годами был командой-лифтом, идет в таблице третьим. Фантастика.
19-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Брест" - 2:2
Голы: Асенсио, 38, Коло Муани, 45 — Камара, 55, Перейра Лаже, 80
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