Депай опять герой. Атлетико — Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" сохранили третье место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
“Атлетико” дома лишь в добавленное время вырвал победу над "Райо Вальекано". В герои выбился Мемфис Депай, который неделю назад в похожем стиле выиграл для "Матрасников" игру с "Севильей". Красавец.
Благодаря победе "Атлетико" сохранил третье место в таблице, а еще продлил свою фантастическую беспроигрышную домашнюю серию, которая скоро достигнет 13 месяцев.
20-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 2:1
Голы: Рейнилду, 35, Депай, 90+1 — Альваро Гарсия, 43
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