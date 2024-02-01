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Депай опять герой. Атлетико — Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Матрасники" сохранили третье место

Депай опять герой. Атлетико — Райо Вальекано 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
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“Атлетико” дома лишь в добавленное время вырвал победу над "Райо Вальекано". В герои выбился Мемфис Депай, который неделю назад в похожем стиле выиграл для "Матрасников" игру с "Севильей". Красавец.

Благодаря победе "Атлетико" сохранил третье место в таблице, а еще продлил свою фантастическую беспроигрышную домашнюю серию, которая скоро достигнет 13 месяцев.

20-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Рейнилду, 35, Депай, 90+1 — Альваро Гарсия, 43

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