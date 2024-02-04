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Россонери не умеют скучно. Фрозиноне — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Неожиданная интрига

Россонери не умеют скучно. Фрозиноне — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto

UA-Футбол
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"Милан" быстро повел в счете, но затем пропустил дважды от команды из низшей части таблицы. В воздухе даже запахло сенсацией, но нет — Лука Йович не дал ей состояться.

В таблице победа укрепила "Россонери" на 3-м месте. Выше только "Юве" и "Интер".

23-й тур Серии А. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Милан" - 2:3

Голы: Суле, 24 (с пенальти), Маццителли, 65 — Жиру, 17, Габбья, 72, Йович, 81

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