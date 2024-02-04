Россонери не умеют скучно. Фрозиноне — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча
Неожиданная интрига
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Domenico Cippitelli/NurPhoto
"Милан" быстро повел в счете, но затем пропустил дважды от команды из низшей части таблицы. В воздухе даже запахло сенсацией, но нет — Лука Йович не дал ей состояться.
В таблице победа укрепила "Россонери" на 3-м месте. Выше только "Юве" и "Интер".
23-й тур Серии А. Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Милан" - 2:3
Голы: Суле, 24 (с пенальти), Маццителли, 65 — Жиру, 17, Габбья, 72, Йович, 81
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