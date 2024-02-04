Справедливо. Жирона — Реал Сосьедад 0:0. Видео главных моментов матча

"Жирона" и "Реал Сосьедад" разошлись миром на "Монтиливи". Старт матча остался за хозяевами, середина — за басками, в эндшпиле снова лучше играли каталонцы, но в общем и целом это был равный поединок.

Наш Виктор Цыганков отбегал в нем 80 минут, один раз опасно пробил со штрафного, заработал парочку стандартов, но больше всего отметился в обороне, что довольно неожиданно.

23-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:0