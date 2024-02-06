Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

"Рома" дома без вариантов разбила "Кальяри" благодаря вдохновенной игре своих лидеров Дибалы и Пеллегрини.

Для "Волков" это третья победа подряд после того, как Даниэле де Росси сменил на посту тренера Жозе Моуриньо. От зоны ЛЧ еще недавно безнадежную команду теперь отделяет одно очко.

23-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кальяри" - 4:0

Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (с пенальти), Хюйсен, 59