Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча
"Волки" приближаются к зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
"Рома" дома без вариантов разбила "Кальяри" благодаря вдохновенной игре своих лидеров Дибалы и Пеллегрини.
Для "Волков" это третья победа подряд после того, как Даниэле де Росси сменил на посту тренера Жозе Моуриньо. От зоны ЛЧ еще недавно безнадежную команду теперь отделяет одно очко.
23-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Кальяри" - 4:0
Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (с пенальти), Хюйсен, 59
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