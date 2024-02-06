  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Волки" приближаются к зоне ЛЧ

Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

UA-Футбол
Новина українською

"Рома" дома без вариантов разбила "Кальяри" благодаря вдохновенной игре своих лидеров Дибалы и Пеллегрини.

Для "Волков" это третья победа подряд после того, как Даниэле де Росси сменил на посту тренера Жозе Моуриньо. От зоны ЛЧ еще недавно безнадежную команду теперь отделяет одно очко.

23-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кальяри" - 4:0

Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (с пенальти), Хюйсен, 59

По теме
yellow-arrow
Разницу сделал автогол. Интер — Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Лунин вытащил почти все. Реал — Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
11-й клиншит Трубина. Бенфика - Жил Висенте 3:0. Видеообзор матча
Рома (Рим) Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости