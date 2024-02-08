Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

10 дней назад "Брест" сыграл вничью с "ПСЖ" 2:2, но сегодня Париж не допустил той же ошибки.

Надо сказать, бретонцы опять цеплялись за результат, даже забили гол, но их подвел фланговый защитник Брассье со своим удалением. Вдесятером совладать с Парижем у "Бреста" не было шансов.

1/8 финала Кубка Франции. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Брест" - 3:1

Голы: Мбаппе, 34, Данилу, 37, Рамуш, 90+2 — Мунье, 65