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Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Повторения сенсации не вышло

Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
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10 дней назад "Брест" сыграл вничью с "ПСЖ" 2:2, но сегодня Париж не допустил той же ошибки.

Надо сказать, бретонцы опять цеплялись за результат, даже забили гол, но их подвел фланговый защитник Брассье со своим удалением. Вдесятером совладать с Парижем у "Бреста" не было шансов.

1/8 финала Кубка Франции. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Брест" - 3:1

Голы: Мбаппе, 34, Данилу, 37, Рамуш, 90+2 — Мунье, 65

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