Визела – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Португалии
Визела – Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.02.24 ⋊ Кубок Португалии на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 февраля, состоится матч четвертьфинала Кубка Португалии "Визела" против "Бенфики".
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе команды.
Матч "Визела" - "Бенфика" начнется в 22:45 по киевскому времени.
Смотреть противостояние можно на Sport1.
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Кубок Португалии. Четвертьфинал.
8 февраля. 22:45. Визела. "Эстадиу де Визела"
Трансляция: Sport1
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