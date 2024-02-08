  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Визела – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Португалии
В тренде

Визела – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Португалии

Видео

Визела – Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.02.24 ⋊ Кубок Португалии на UA-Футбол

Визела – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала Кубка Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, состоится матч четвертьфинала Кубка Португалии "Визела" против "Бенфики".

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основном составе команды.

Матч "Визела" - "Бенфика" начнется в 22:45 по киевскому времени.

Смотреть противостояние можно на Sport1.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Кубок Португалии. Четвертьфинал.

8 февраля. 22:45. Визела. "Эстадиу де Визела"

Трансляция: Sport1

По теме
yellow-arrow
Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024
Бенфика (Лиссабон) Визела
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости