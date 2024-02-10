Провал перед Шахтером. Марсель — Мец 1:1. Видео голов и обзор матча
Не победили дома аутсайдера
Фото: om.fr
“Марсель” дома не справился с “Мецем”, который перед приездом на "Велодром" проиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.
Провансальцев подвел защитник Самюэль Жиго, оставивший команду на час в меньшинстве. Впереди у "Марселя" игра с "Шахтером" и можно однозначно сказать — команда Гаттузо подходит к ней в плохой форме.
21-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "Мец" - 1:1
Голы: Мумбанья, 56 — Юдоль, 61
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