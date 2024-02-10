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Провал перед Шахтером. Марсель — Мец 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Не победили дома аутсайдера

Провал перед Шахтером. Марсель — Мец 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: om.fr

UA-Футбол
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“Марсель” дома не справился с “Мецем”, который перед приездом на "Велодром" проиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.

Провансальцев подвел защитник Самюэль Жиго, оставивший команду на час в меньшинстве. Впереди у "Марселя" игра с "Шахтером" и можно однозначно сказать — команда Гаттузо подходит к ней в плохой форме.

21-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Мец" - 1:1

Голы: Мумбанья, 56 — Юдоль, 61

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Марсель Мец
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