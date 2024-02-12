  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Пародия на защиту. Барселона — Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Пародия на защиту. Барселона — Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Ямаль силен, но этого мало

Пародия на защиту. Барселона — Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" потеряла дома очки с предпоследней командой Ла Лиги. Каталонцев опять подвела защита — по сути, ее не было. "Гранада" могла забить 5-6 голов, будь она точнее.

От поражения "Барсу" спас 16-летний Ламин Ямаль — он оформил первый в карьере дубль. Но что взрослые? Тихий ужас. Чемпион Испании не похож на себя даже близко.

24-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Гранада" - 3:3

Голы: Ямаль, 14, 80, Левандовский, 63 — Рикард Санчес, 43, Пеллистри, 60, Микель, 66

По теме
yellow-arrow
Слоны — чемпионы Африки. Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тень действующего чемпиона. Милан - Наполи 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Барселона Гранада
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости