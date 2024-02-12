Пародия на защиту. Барселона — Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" потеряла дома очки с предпоследней командой Ла Лиги. Каталонцев опять подвела защита — по сути, ее не было. "Гранада" могла забить 5-6 голов, будь она точнее.

От поражения "Барсу" спас 16-летний Ламин Ямаль — он оформил первый в карьере дубль. Но что взрослые? Тихий ужас. Чемпион Испании не похож на себя даже близко.

24-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Гранада" - 3:3

Голы: Ямаль, 14, 80, Левандовский, 63 — Рикард Санчес, 43, Пеллистри, 60, Микель, 66