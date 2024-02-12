Пародия на защиту. Барселона — Гранада 3:3. Видео голов и обзор матча
Ямаль силен, но этого мало
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
"Барселона" потеряла дома очки с предпоследней командой Ла Лиги. Каталонцев опять подвела защита — по сути, ее не было. "Гранада" могла забить 5-6 голов, будь она точнее.
От поражения "Барсу" спас 16-летний Ламин Ямаль — он оформил первый в карьере дубль. Но что взрослые? Тихий ужас. Чемпион Испании не похож на себя даже близко.
24-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Гранада" - 3:3
Голы: Ямаль, 14, 80, Левандовский, 63 — Рикард Санчес, 43, Пеллистри, 60, Микель, 66
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