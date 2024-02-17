Лидер избил аутсайдера. Интер — Салернитана 4:0. Видео голов и обзор матча

Первая команда чемпионата разбила последнюю — что может быть банальнее? "Салернитана" всего раз пробила в сторону ворот "Интера", пока тот нанес 26 ударов.

Разгром укрепил позиции "Нерадзурри" - теперь они оторвались от второго места на 10 очков. Ну, а гранатовые тем временем быстро идут на вылет.

25-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Салернитана" - 4:0

Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Думфрис, 40, Арнаутович, 80