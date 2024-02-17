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Лидер избил аутсайдера. Интер — Салернитана 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Проще не бывает

Лидер избил аутсайдера. Интер — Салернитана 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini

UA-Футбол
Новина українською

Первая команда чемпионата разбила последнюю — что может быть банальнее? "Салернитана" всего раз пробила в сторону ворот "Интера", пока тот нанес 26 ударов.

Разгром укрепил позиции "Нерадзурри" - теперь они оторвались от второго места на 10 очков. Ну, а гранатовые тем временем быстро идут на вылет.

25-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Салернитана" - 4:0

Голы: Тюрам, 17, Мартинес, 19, Думфрис, 40, Арнаутович, 80

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Интер (Милан) Салернитана (Салерно)
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