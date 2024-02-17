Забивали только ветераны. Сельта — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не имела игрового преимущества на поле "Сельты", но дожала ее в концовке благодаря прыти Ламина Ямаля, который удачно подставился под фол и заработал пенальти.

Что еще интересно — оба гола "Барсы" забил 35-летний Левандовский; мяч "Сельты" на счету 36-летнего Аспаса. Такая вот геронтократия в Ла Лиге сегодня.

25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 1:2

Голы: Аспас, 47 — Левандовский, 45, 90+6 (с пенальти)