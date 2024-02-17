Забивали только ветераны. Сельта — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
С развязкой в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" не имела игрового преимущества на поле "Сельты", но дожала ее в концовке благодаря прыти Ламина Ямаля, который удачно подставился под фол и заработал пенальти.
Что еще интересно — оба гола "Барсы" забил 35-летний Левандовский; мяч "Сельты" на счету 36-летнего Аспаса. Такая вот геронтократия в Ла Лиге сегодня.
25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" - 1:2
Голы: Аспас, 47 — Левандовский, 45, 90+6 (с пенальти)
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Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:13
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