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Забивали только ветераны. Сельта — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

С развязкой в добавленное время

Забивали только ветераны. Сельта — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не имела игрового преимущества на поле "Сельты", но дожала ее в концовке благодаря прыти Ламина Ямаля, который удачно подставился под фол и заработал пенальти.

Что еще интересно — оба гола "Барсы" забил 35-летний Левандовский; мяч "Сельты" на счету 36-летнего Аспаса. Такая вот геронтократия в Ла Лиге сегодня.

25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 1:2

Голы: Аспас, 47 — Левандовский, 45, 90+6 (с пенальти)

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Барселона Сельта (Виго)
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Комментарии
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Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:13
Ганьба....
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Комментарии 2
Algrab (Костопiль)
17.02.2024 в 22:13
Ганьба....
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KondratCheUa (Чернигов)
17.02.2024 в 22:40
Згоден!
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