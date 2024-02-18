Фаворит не смог. Райо Вальекано — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
Сенсация в малом дерби Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" в гостях выглядел слишком истощенным, скованным, инертным, чтобы победить активный "Райо Вальекано" - отсюда и справедливая ничья.
Смена тренера на "Вальекасе" дала немедленные плоды. Тем временем у "Реала" нервы надо подлечить Дани Карвахалю — ну что он натворил в добавленное время?!
25-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 1:1
Голы: де Томас, 27 (с пенальти) — Хоселу, 3
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