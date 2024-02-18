  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Фаворит не смог. Райо Вальекано — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Фаворит не смог. Райо Вальекано — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Сенсация в малом дерби Мадрида

Фаворит не смог. Райо Вальекано — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в гостях выглядел слишком истощенным, скованным, инертным, чтобы победить активный "Райо Вальекано" - отсюда и справедливая ничья.

Смена тренера на "Вальекасе" дала немедленные плоды. Тем временем у "Реала" нервы надо подлечить Дани Карвахалю — ну что он натворил в добавленное время?!

25-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: де Томас, 27 (с пенальти) — Хоселу, 3

По теме
yellow-arrow
До топ-4 рукой подать. Лацио - Болонья 1:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Справился уже на пятой секунде. ВИДЕО, как нападающий Зальцбурга забил самый быстрый гол в истории лиги
yellow-arrow
Трубин против аутсайдеров. Бенфика - Визела. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости