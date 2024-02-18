Фаворит не смог. Райо Вальекано — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча

"Реал" в гостях выглядел слишком истощенным, скованным, инертным, чтобы победить активный "Райо Вальекано" - отсюда и справедливая ничья.

Смена тренера на "Вальекасе" дала немедленные плоды. Тем временем у "Реала" нервы надо подлечить Дани Карвахалю — ну что он натворил в добавленное время?!

25-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: де Томас, 27 (с пенальти) — Хоселу, 3