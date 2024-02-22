Интер Майами победил в первом туре МЛС благодаря ассистам Месси и Суареса. Видео голов и обзор матча
Стартовали с победы
Inter Miami CF
"Интер" Майами победил в первом туре МЛС. Луис Суарес и Лионель Месси отметились ассистами в этом матче. Это была дебютная игра 37-летнего уругвайского форварда в официальных матчах за "Майами".
Украинский защитник "Майами" Сергей Кривцов сегодня отыграл весь матч и был одним из лучших на поле среди игроков обеих команд и получил оценки 7,8 и 8,2 от аналитических порталов Whoscored и Sofascored.
МЛС. 1-й тур
"Интер Майами" - "Реал Солт Лейк" 2:0
Голы: 1:0 - 39 Тейлор, 2:0 - 83 Гомес.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Major League Soccer
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
- С развязкой на 94-й минуте. Порту — Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
- Мяча Цыганкова оказалось мало. Атлетик — Жирона 3:2. Видео голов и обзор матча
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн