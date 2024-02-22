Интер Майами победил в первом туре МЛС благодаря ассистам Месси и Суареса. Видео голов и обзор матча

"Интер" Майами победил в первом туре МЛС. Луис Суарес и Лионель Месси отметились ассистами в этом матче. Это была дебютная игра 37-летнего уругвайского форварда в официальных матчах за "Майами".

Украинский защитник "Майами" Сергей Кривцов сегодня отыграл весь матч и был одним из лучших на поле среди игроков обеих команд и получил оценки 7,8 и 8,2 от аналитических порталов Whoscored и Sofascored.

МЛС. 1-й тур

"Интер Майами" - "Реал Солт Лейк" 2:0

Голы: 1:0 - 39 Тейлор, 2:0 - 83 Гомес.