Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/olympiquedemarseille
"Шахтер" во Франции сіграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.
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После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. Обамеянг и Сарр разобрались с защитой горняков.
А еще через 7 минут французы добили гостей – после навеса со штрафного Ризнык и Степаненко не поделили мяч, после чего Кондогбия с острого угла подправил в сетку.
3:1 и 5:3 по сумме двух матчей. "Марсель" идет дальше, "Шахтер" вылетает из еврокубков.
"Марсель" - "Шахтер" 3:1
Голы: Обамеянг (23), Сарр (74), Кондогбия (81) - Судаков (12, пен.)
Обзор матча:
Гол Судакова:
Гол Обамеянга:
Гол Сарра:
Гол Кондогбия:
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