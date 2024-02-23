  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/olympiquedemarseille

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" во Франции сіграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. Обамеянг и Сарр разобрались с защитой горняков.

А еще через 7 минут французы добили гостей – после навеса со штрафного Ризнык и Степаненко не поделили мяч, после чего Кондогбия с острого угла подправил в сетку.

3:1 и 5:3 по сумме двух матчей. "Марсель" идет дальше, "Шахтер" вылетает из еврокубков.

"Марсель" - "Шахтер" 3:1

Голы: Обамеянг (23), Сарр (74), Кондогбия (81) - Судаков (12, пен.)

Обзор матча:

Гол Судакова:

Гол Обамеянга:

Гол Сарра:

Гол Кондогбия:

По теме
yellow-arrow
Азербайджанское чудо. Карабах — Брага 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Марсель - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Изобретательно. Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом. Видео
Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 23:46
чтд!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 23:46
чтд!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 23:45
2 гола из ничего...
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
22.02.2024 в 23:42
усе ЧУ ждет
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
22.02.2024 в 22:55
Много обрезок, Степан и Бондаренко проигрывают центр поля, ну и фланги защиты как всегда.
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 23:06
у жаб лоси в составе, а бондаренко - тщедушный дрыщ
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 22:52
лашары! снова куча обрезок возле штрафной
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
22.02.2024 в 22:45
Было сразу понятно, что забьют и сразу в трусы сами себе срать будут
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости