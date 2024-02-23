Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" во Франции сіграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.

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После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. Обамеянг и Сарр разобрались с защитой горняков.

А еще через 7 минут французы добили гостей – после навеса со штрафного Ризнык и Степаненко не поделили мяч, после чего Кондогбия с острого угла подправил в сетку.

3:1 и 5:3 по сумме двух матчей. "Марсель" идет дальше, "Шахтер" вылетает из еврокубков.

"Марсель" - "Шахтер" 3:1

Голы: Обамеянг (23), Сарр (74), Кондогбия (81) - Судаков (12, пен.)

Обзор матча:

Гол Судакова:

Гол Обамеянга:

Гол Сарра:

Гол Кондогбия: