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Марсель - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Марсель - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, "горняки" быстро открыли счет во втором поединке. Уже на 11-й минуте Эгиналду заработал пенальти, который уверенно реализовал Судаков.

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Впрочем, уже через 10 минут "Марсель" отыгрался – после ошибки "горняков" в центре поля марсельцы разогнали быструю атаку, которую завершил Обамеянг – 1:1.

"Марсель" - "Шахтер" 1:1

Голы: Обамеянг (23) - Судаков (12, пен.)

Гол Судакова:

Гол Обамеянга:

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Шахтер (Донецк) Марсель
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Комментарии
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scorpius (Ck)
22.02.2024 в 22:55
Много обрезок, Степан и Бондаренко проигрывают центр поля, ну и фланги защиты как всегда.
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Комментарии 4
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scorpius (Ck)
22.02.2024 в 22:55
Много обрезок, Степан и Бондаренко проигрывают центр поля, ну и фланги защиты как всегда.
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 23:06
у жаб лоси в составе, а бондаренко - тщедушный дрыщ
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.02.2024 в 22:52
лашары! снова куча обрезок возле штрафной
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Morphyk7 (Черновцы)
22.02.2024 в 22:45
Было сразу понятно, что забьют и сразу в трусы сами себе срать будут
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