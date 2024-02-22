Марсель - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, "горняки" быстро открыли счет во втором поединке. Уже на 11-й минуте Эгиналду заработал пенальти, который уверенно реализовал Судаков.
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Впрочем, уже через 10 минут "Марсель" отыгрался – после ошибки "горняков" в центре поля марсельцы разогнали быструю атаку, которую завершил Обамеянг – 1:1.
"Марсель" - "Шахтер" 1:1
Голы: Обамеянг (23) - Судаков (12, пен.)
Гол Судакова:
Гол Обамеянга:
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scorpius (Ck)
22.02.2024 в 22:55
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