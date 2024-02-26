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Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Сливочные" укрепили лидерство в Ла Лиге

Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" дома дожал "Севилью" в матче, где все было неясно до последней секунды.

У победы "Сливочных" два героя — во-первых, Андрей Лунин, чудом отбивший удар Ромеро в упор; во-вторых, Лука Модрич, забивший эффектный победный гол.

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"Реал Мадрид" - "Севилья" - 1:0

Гол: Модрич, 81

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