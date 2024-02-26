Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
"Сливочные" укрепили лидерство в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал Мадрид" дома дожал "Севилью" в матче, где все было неясно до последней секунды.
У победы "Сливочных" два героя — во-первых, Андрей Лунин, чудом отбивший удар Ромеро в упор; во-вторых, Лука Модрич, забивший эффектный победный гол.
26-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Севилья" - 1:0
Гол: Модрич, 81
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