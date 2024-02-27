  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Они снова вторые

Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" прервала полосу неудач, разбив дома "Райо Вальекано". Виктор Цыганков забил решающий гол в начале второго тайма, а вот у Артема Довбика в пассиве три неиспользованных шанса.

Победа вывела "Жирону" на второе место в таблице - "Барса" осталась позади, выше только "Реал", но до него целых 6 баллов.

26-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Райо Вальекано" 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+1, 90+5

По теме
yellow-arrow
Один шедевр и еще два мяча Дибалы. Рома - Торино 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Модрич и Лунин — герои. Реал Мадрид — Севилья 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Без риска. Милан — Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости