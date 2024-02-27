Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
Они снова вторые
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Жирона" прервала полосу неудач, разбив дома "Райо Вальекано". Виктор Цыганков забил решающий гол в начале второго тайма, а вот у Артема Довбика в пассиве три неиспользованных шанса.
Победа вывела "Жирону" на второе место в таблице - "Барса" осталась позади, выше только "Реал", но до него целых 6 баллов.
26-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+1, 90+5
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