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Как в чемпионском сезоне. Сассуоло — Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

Видео

Разорвали соперника на части

Как в чемпионском сезоне. Сассуоло — Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Timothy Rogers

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" забил в одном матче столько, сколько в предыдущих девяти вместе взятых. Не повезло "Сассуоло" - Хвича и Осимхен вдруг вспомнили, как умеют играть футбол.

В таблице, однако, даже такая победа оставила "Партенопеи" лишь на 9-й строчке. До зоны ЛЧ — целых 8 очков и 5 клубов-конкурентов.

21-й тур Серии А. Реджо-Эмилия. "Атлети Адзурри д'Италия"

"Сассуоло" - "Наполи" - 1:6

Голы: Рачич, 17 — Ррахмани, 29, Осимхен, 31, 41, 47, Кварацхелия, 51, 75

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Наполи Сассуоло
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