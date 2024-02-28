Как в чемпионском сезоне. Сассуоло — Наполи 1:6. Видео голов и обзор матча

"Наполи" забил в одном матче столько, сколько в предыдущих девяти вместе взятых. Не повезло "Сассуоло" - Хвича и Осимхен вдруг вспомнили, как умеют играть футбол.

В таблице, однако, даже такая победа оставила "Партенопеи" лишь на 9-й строчке. До зоны ЛЧ — целых 8 очков и 5 клубов-конкурентов.

21-й тур Серии А. Реджо-Эмилия. "Атлети Адзурри д'Италия"

"Сассуоло" - "Наполи" - 1:6

Голы: Рачич, 17 — Ррахмани, 29, Осимхен, 31, 41, 47, Кварацхелия, 51, 75