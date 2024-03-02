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Три удаления и герой-резервист. Лацио — Милан 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

"Россонери" вырвали победу в концовке

Три удаления и герой-резервист. Лацио — Милан 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

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"Милан" победил "Лацио" благодаря голу на 88-й минуте от Ноа Окафора, который имеет лишь 3 выхода в старте в текущей Серии А.

Также эта игра запомнится недисциплинированностью от "Орлов" - игру они заканчивали ввосьмером после того, как удаления схлопотали Пеллегрини, Марушич и Гендузи.

27-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" - 0:1

Гол: Окафор, 88

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