Три удаления и герой-резервист. Лацио — Милан 0:1. Видео гола и обзор матча
"Россонери" вырвали победу в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Милан" победил "Лацио" благодаря голу на 88-й минуте от Ноа Окафора, который имеет лишь 3 выхода в старте в текущей Серии А.
Также эта игра запомнится недисциплинированностью от "Орлов" - игру они заканчивали ввосьмером после того, как удаления схлопотали Пеллегрини, Марушич и Гендузи.
27-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан" - 0:1
Гол: Окафор, 88
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