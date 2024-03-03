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Игры рукой точно не было? Мальорка — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Наши каталонцам не помогли

Игры рукой точно не было? Мальорка — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" во второй раз в сезоне проиграла на поле "Мальорки". Впервые это произошло в январе в рамках Кубка короля, и вот сегодня снова.

Жесткий, оборонительный стиль островитян оказался крайне неудобным для каталонцев, и за весь матч те создали всего 2-3 момента, чтобы забить. Вдобавок арбитры засчитали довольно спорный мяч самой "Мальорки" - вероятно, там была игра рукой.

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"Мальорка" - "Жирона" - 1:0

Гол: Копете, 33

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Мальорка Жирона
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