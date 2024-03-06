Рекордмайстер жив! Бавария — Лацио 3:0. Видео голов и обзор матча
Наконец-то напомнили старую-добрую машину
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sven Hoppe/picture alliance
"Бавария" после гостевого поражения 0:1 вспомнила о своем статусе и дома разбила "Лацио" практически в одни ворота.
Гарри Кейн стал героем матча с дублем, но глобально отмечать надо не его, а всю "Баварию". 7:0 по ударам в створ ворот — это тотальное доминирование.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Мюнхен. "Альянц Арена"
"Бавария" - "Лацио" - 3:0
Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2
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