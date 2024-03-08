Чехи наивны, Нуньес шикарен. Спарта — Ливерпуль 1:5. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" в гостях много ошибался в обороне, но напористость "Спарты" в нападении по итогу сыграла против нее. Чехи не реализовали свои моменты и параллельно не успевали реагировать на контратаки гостей.

Лучшим в составе "Ливерпуля" был Дарвин Нуньес — он забил два выдающихся гола. Ну, и три голевых от юного Харви Эллиотта тоже надо отмечать.

1/8 финала Лиги Европы. Прага. "Эпет Арена"

"Спарта" - "Ливерпуль" - 1:5

Голы: Брэдли, 46 (автогол) — Макаллистер, 6 (с пенальти), Нуньес, 25, 45+3, Диас, 53, Собослаи, 90+4