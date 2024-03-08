Чехи наивны, Нуньес шикарен. Спарта — Ливерпуль 1:5. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
"Ливерпуль" в гостях много ошибался в обороне, но напористость "Спарты" в нападении по итогу сыграла против нее. Чехи не реализовали свои моменты и параллельно не успевали реагировать на контратаки гостей.
Лучшим в составе "Ливерпуля" был Дарвин Нуньес — он забил два выдающихся гола. Ну, и три голевых от юного Харви Эллиотта тоже надо отмечать.
1/8 финала Лиги Европы. Прага. "Эпет Арена"
"Спарта" - "Ливерпуль" - 1:5
Голы: Брэдли, 46 (автогол) — Макаллистер, 6 (с пенальти), Нуньес, 25, 45+3, Диас, 53, Собослаи, 90+4
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