Оторвались от Юве. Фиорентина — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
"Россонери" на ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti
"Милан" добыл шестую победу кряду во всех турнирах, одолев на выезде "Фиорентину" в матче, где было очень много моментов и ударов.
Героем по итогу стал Рафаэл Леау — у него гол и ассист. Тем временем в таблице отрыв "Милана" от идущего третьим "Ювентуса" вырос до 6 очков.
30-й тур Серии А. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Милан" - 1:2
Голы: Данкан, 50 — Лофтус-Чик, 47, Рафаэл Леау, 53
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