Оторвались от Юве. Фиорентина — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

"Милан" добыл шестую победу кряду во всех турнирах, одолев на выезде "Фиорентину" в матче, где было очень много моментов и ударов.

Героем по итогу стал Рафаэл Леау — у него гол и ассист. Тем временем в таблице отрыв "Милана" от идущего третьим "Ювентуса" вырос до 6 очков.

30-й тур Серии А. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" - 1:2

Голы: Данкан, 50 — Лофтус-Чик, 47, Рафаэл Леау, 53