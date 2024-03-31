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Оторвались от Юве. Фиорентина — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Россонери" на ходу

Оторвались от Юве. Фиорентина — Милан 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

UA-Футбол
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"Милан" добыл шестую победу кряду во всех турнирах, одолев на выезде "Фиорентину" в матче, где было очень много моментов и ударов.

Героем по итогу стал Рафаэл Леау — у него гол и ассист. Тем временем в таблице отрыв "Милана" от идущего третьим "Ювентуса" вырос до 6 очков.

30-й тур Серии А. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" - 1:2

Голы: Данкан, 50 — Лофтус-Чик, 47, Рафаэл Леау, 53

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Фиорентина (Флоренция) Милан
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