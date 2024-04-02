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Вымучили на последних минутах. Вильярреал — Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

"Матрасники" снова в ТОП-4

Вымучили на последних минутах. Вильярреал — Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Вильярреал" сыграли в целом равный поединок. До перерыва ярче выглядели гости, после — хозяева.

Результат для "Матрасников" по итогу сделали их ветераны, и благодаря этому команда вернулась на 4-е место в таблице. Борьба за зону ЛЧ в текущей Ла Лиге очень серьезная.

30-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Серлот, 50 — Витсель, 9, Сауль, 87

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