Не победили худшую команду лиги. ПСЖ — Клермон 1:1. Видео голов и обзор матча

Эксперименты Луиса Энрике по выстраиванию игры "ПСЖ" без Килиана Мбаппе в свете его вероятного ухода летом идут команде во вред. Сегодня Париж не справился даже с 18-й командой Лиги 1.

Более того, "Клермон" мог даже победить, но на последние полчаса вышел Мбаппе — и придумал гол для Гонсалу Рамуша, спасший чемпиона от позора.

28-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Клермон" - 1:1

Голы: Рамуш, 85 — Кейта, 32