Не победили худшую команду лиги. ПСЖ — Клермон 1:1. Видео голов и обзор матча
Без Мбаппе не то
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
Эксперименты Луиса Энрике по выстраиванию игры "ПСЖ" без Килиана Мбаппе в свете его вероятного ухода летом идут команде во вред. Сегодня Париж не справился даже с 18-й командой Лиги 1.
Более того, "Клермон" мог даже победить, но на последние полчаса вышел Мбаппе — и придумал гол для Гонсалу Рамуша, спасший чемпиона от позора.
28-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Клермон" - 1:1
Голы: Рамуш, 85 — Кейта, 32
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