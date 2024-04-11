Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Сложные времена сейчас в Барселоне — и денег нет, и в Ла Лиге далеко отстали от "Реала". Тем не менее, на Лигу чемпионов команда Хави собралась и победила Париж.

"ПСЖ" удался только короткий отрезок в начале второго тайма; в остальное время "Барса" была острее, а победный мяч забила после углового. Хороший задел перед ответной игрой на "Монжуике".

1/4 финала ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Барселона" - 2:3

Голы: Дембеле, 48, Витинья, 50 — Рафинья, 37, 62, Кристенсен, 77