  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Неожиданный успех каталонцев

Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tim Clayton/Corbis

UA-Футбол
Новина українською

Сложные времена сейчас в Барселоне — и денег нет, и в Ла Лиге далеко отстали от "Реала". Тем не менее, на Лигу чемпионов команда Хави собралась и победила Париж.

"ПСЖ" удался только короткий отрезок в начале второго тайма; в остальное время "Барса" была острее, а победный мяч забила после углового. Хороший задел перед ответной игрой на "Монжуике".

1/4 финала ЛЧ. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Барселона" - 2:3

Голы: Дембеле, 48, Витинья, 50 — Рафинья, 37, 62, Кристенсен, 77

По теме
yellow-arrow
Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Зинченко сыграл, но в центре внимания – Кейн. Арсенал - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Удинезе - Интер: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Барселона Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости