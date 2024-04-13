Довбик и забил, и облажался. Атлетико — Жирона 3:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" проиграла пятый кряду выездной матч. На сей раз, каталонцы сами привозили себе голы на поле "Атлетико", придумывая то потери, то пенальти.

Наш Артем Довбик забил гол на старте игры, а вот во второй половине отметился эпичным промахом, который обязательно попадет в хайлайты. Ворота были пустые — надо было в них только попасть.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 3:1

Голы: Гризманн, 34 (с пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4