  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Довбик и забил, и облажался. Атлетико — Жирона 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Довбик и забил, и облажался. Атлетико — Жирона 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Матрасники" на ходу

Довбик и забил, и облажался. Атлетико — Жирона 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" проиграла пятый кряду выездной матч. На сей раз, каталонцы сами привозили себе голы на поле "Атлетико", придумывая то потери, то пенальти.

Наш Артем Довбик забил гол на старте игры, а вот во второй половине отметился эпичным промахом, который обязательно попадет в хайлайты. Ворота были пустые — надо было в них только попасть.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 3:1

Голы: Гризманн, 34 (с пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4

По теме
yellow-arrow
Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости