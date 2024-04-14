  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Бисиклета Феликса. Кадис — Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

Бисиклета Феликса. Кадис — Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Каталонцы набрали отменный ход

Бисиклета Феликса. Кадис — Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" даже без половины основного состава победила на поле "Кадиса", который борется за выживание.

Лучшим игроком и автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс — ему удалась великолепная "бисиклета". Также отметим классную работу в рамке от тер Штегена, а еще форму "Барсы", которая выиграла 7-й матч кряду во всех турнирах. Объявление Хави об уходе в конце сезона пошло команде на пользу.

31-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Барселона" - 0:1

Гол: Жоау Феликс, 36

По теме
yellow-arrow
Фестиваль плохой реализации. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Лутон 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0. Видео голов и обзор матча
Барселона Кадис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости