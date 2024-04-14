Бисиклета Феликса. Кадис — Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы набрали отменный ход
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" даже без половины основного состава победила на поле "Кадиса", который борется за выживание.
Лучшим игроком и автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс — ему удалась великолепная "бисиклета". Также отметим классную работу в рамке от тер Штегена, а еще форму "Барсы", которая выиграла 7-й матч кряду во всех турнирах. Объявление Хави об уходе в конце сезона пошло команде на пользу.
31-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Барселона" - 0:1
Гол: Жоау Феликс, 36
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