Бисиклета Феликса. Кадис — Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

"Барселона" даже без половины основного состава победила на поле "Кадиса", который борется за выживание.

Лучшим игроком и автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс — ему удалась великолепная "бисиклета". Также отметим классную работу в рамке от тер Штегена, а еще форму "Барсы", которая выиграла 7-й матч кряду во всех турнирах. Объявление Хави об уходе в конце сезона пошло команде на пользу.

31-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Барселона" - 0:1

Гол: Жоау Феликс, 36