Довбик забил в третьей игре кряду. Жирона — Кадис 4:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы не оставили шансов аутсайдеру
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" провела один из лучших матчей в 2024 году, комфортно разбив дома "Кадис". Уже к 25-й минуте счет на табло был 2:0, и это далеко не предел.
Артем Довбик отличился в третьей игре подряд и достиг отметки в 18 голов в Ла Лиге — он сейчас возглавляет гонку бомбардиров. Ну, а "Жирона" уже на 10 очков опережает "Атлетик"; дебют в ЛЧ все ближе к команде Мичела.
32-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Кадис" - 4:1
Голы: Эрик Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 — Эскаланте, 81
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