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Королевский характер. Реал Мадрид — Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Беллингем снова вырывает победу

Королевский характер. Реал Мадрид — Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дала бой "Реалу" на его поле, дважды вела в счете, но в итоге все равно уступила. Три поражения в трех Класико для каталонцев в этом сезоне.

Кто герой? Опять Джуд Беллингем. На 91-й минуте он в падении вырвал для своих победу. При этом и Винисиуса, и Васкеса тоже надо отмечать — у них мощные перфомансы.

32-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:2

Голы: Винисиус, 18 (с пенальти), Васкес, 73, Беллингем, 90+1 — Кристенсен, 6, Фермин Лопес, 69

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