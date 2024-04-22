Королевский характер. Реал Мадрид — Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча
Беллингем снова вырывает победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba
"Барселона" дала бой "Реалу" на его поле, дважды вела в счете, но в итоге все равно уступила. Три поражения в трех Класико для каталонцев в этом сезоне.
Кто герой? Опять Джуд Беллингем. На 91-й минуте он в падении вырвал для своих победу. При этом и Винисиуса, и Васкеса тоже надо отмечать — у них мощные перфомансы.
32-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Барселона" - 3:2
Голы: Винисиус, 18 (с пенальти), Васкес, 73, Беллингем, 90+1 — Кристенсен, 6, Фермин Лопес, 69
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