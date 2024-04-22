Даже Мбаппе не понадобился. ПСЖ — Лион 4:1. Видео голов и обзор матча
Сработал блицкриг
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
Лидер Лиги 1 "ПСЖ" дома разбил "Лион" даже без Килиана Мбаппе, который весь матч просидел в запасе.
Героем Парижа выступил экс-лионец Брэдли Барколя, придумавший два гола за стартовые 6 минут. Также хорошую игру показал Рамуш. "Лион"? Много ошибок и плохо с командной игрой. Разговоры о воскрешении "Ткачей" оказались преждевременными.
30-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Лион" - 4:1
Голы: Матич, 3 (автогол), Бералдо, 6, Рамуш, 32, 42 — Нуама, 37
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