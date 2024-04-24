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Предпоследний шаг к трофею. Лорьян — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Мбаппе и Дембеле сделали результат

Предпоследний шаг к трофею. Лорьян — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" и "Лорьян" на очень разных уровнях. "Хеки", казалось бы, навязывали борьбу, атаковали, пробивали, но эффективность совсем не та, что у Мбаппе и Дембеле.

После этого успеха Парижу осталась одна победа, чтобы досрочно гарантировать себе чемпионство. Учитывая также выход в полуфинал ЛЧ, команда Луиса Энрике выдает неплохой сезон.

29-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян” - “ПСЖ” - 1:4

Голы: Бамба, 73 — Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90

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