Предпоследний шаг к трофею. Лорьян — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
Мбаппе и Дембеле сделали результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine/DeFodi Images
"ПСЖ" и "Лорьян" на очень разных уровнях. "Хеки", казалось бы, навязывали борьбу, атаковали, пробивали, но эффективность совсем не та, что у Мбаппе и Дембеле.
После этого успеха Парижу осталась одна победа, чтобы досрочно гарантировать себе чемпионство. Учитывая также выход в полуфинал ЛЧ, команда Луиса Энрике выдает неплохой сезон.
29-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"
"Лорьян” - “ПСЖ” - 1:4
Голы: Бамба, 73 — Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90
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