Королевский автобус работает. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

"Реал" полностью отдал инициативу "Сосьедаду" на "Аноэте" и за всю игру придумал одну качественную контратаку, которой ему хватило для победы.

Баски, в свою очередь, имели уйму подходов к воротам, дважды отправляли мяч в сетку с нарушением правил, но вот легально — ни разу. И это при том, что Мадрид не выпустил в старте почти никого из основы — Беллингем, Винисиус, Родриго, Кроос, Вальверде, Рюдигер и даже Лунин смотрели за игрой со стороны.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Гюлер, 29