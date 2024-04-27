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Королевский автобус работает. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

"Сливочные" победили даже резервом

Королевский автобус работает. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
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"Реал" полностью отдал инициативу "Сосьедаду" на "Аноэте" и за всю игру придумал одну качественную контратаку, которой ему хватило для победы.

Баски, в свою очередь, имели уйму подходов к воротам, дважды отправляли мяч в сетку с нарушением правил, но вот легально — ни разу. И это при том, что Мадрид не выпустил в старте почти никого из основы — Беллингем, Винисиус, Родриго, Кроос, Вальверде, Рюдигер и даже Лунин смотрели за игрой со стороны.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Гюлер, 29

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