Довбик потренировал пенальти. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы вышли на второе место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Siu Wu/picture alliance
"Жирона" вернула себе вторую строчку в таблице, победив на поле безнадежного нынче "Лас-Пальмаса".
Сразу три пенальти было в этом матче, и два из них выполнял наш Артем Довбик. Сперва не забил, но подстраховал Давид Лопес, а вот во второй попытке украинец уже был точен, хотя и пробил, прямо скажем, не идеально.
33-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Жирона" - 0:2
Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 57 (с пенальти)
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