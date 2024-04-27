Довбик потренировал пенальти. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" вернула себе вторую строчку в таблице, победив на поле безнадежного нынче "Лас-Пальмаса".

Сразу три пенальти было в этом матче, и два из них выполнял наш Артем Довбик. Сперва не забил, но подстраховал Давид Лопес, а вот во второй попытке украинец уже был точен, хотя и пробил, прямо скажем, не идеально.

33-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Жирона" - 0:2

Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 57 (с пенальти)