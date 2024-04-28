Коронация отложена. ПСЖ — Гавр 3:3. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" в случае победы сегодня гарантировал бы себе чемпионство, и собравшиеся на "Парк де Пренс" фанаты не сомневались, что так и будет. Но команда их подвела.

Луис Энрике оставил в запасе некоторых лидеров — и прогадал. Без них Париж едва не проиграл "Гавру" из зоны вылета — позора удалось избежать на 95-й минуте. Хотя и ничья, конечно, далеко не повод для гордости.

31-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Гавр" - 3:3

Голы: Барколя, 29, Хакими, 78, Рамуш, 90+5 — Опери, 19, Айю, 38, Туре, 61 (с пенальти)