Коронация отложена. ПСЖ — Гавр 3:3. Видео голов и обзор матча
Это какой-то позор
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"ПСЖ" в случае победы сегодня гарантировал бы себе чемпионство, и собравшиеся на "Парк де Пренс" фанаты не сомневались, что так и будет. Но команда их подвела.
Луис Энрике оставил в запасе некоторых лидеров — и прогадал. Без них Париж едва не проиграл "Гавру" из зоны вылета — позора удалось избежать на 95-й минуте. Хотя и ничья, конечно, далеко не повод для гордости.
31-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Гавр" - 3:3
Голы: Барколя, 29, Хакими, 78, Рамуш, 90+5 — Опери, 19, Айю, 38, Туре, 61 (с пенальти)
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