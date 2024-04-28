Похоже, басков в ЛЧ не будет. Атлетико — Атлетик 3:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" ранее в этом сезоне трижды уступал "Атлетику", и вот команда Диего Симеоне взяла реванш — причем какой важный!

На кону было 4-е место, дающее право сыграть в ЛЧ в следующем сезоне, и "Матрасники" комфортно его сохранили, позволив сопернику лишь раз пробить в створ собственных ворот. Четкая, качественная работа — как в лучшие времена.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Атлетик" - 3:1

Голы: де Пауль, 15, Корреа, 52, Симон, 80 (автогол) — Нико Уильямс, 45