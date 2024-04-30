  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Левандовский спас для каталонцев три очка

Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" даже в большинстве после удаления Георгия Мамардашвили имела проблемы с "Валенсией", но, к счастью для "Кулес", в ударе был их форвард Роберт Левандовский.

Два гола со второго этажа и красиво пробитый штрафной сделали сегодня результат и вернули "Барсе" второе место в преддверии лобового дерби против "Жироны". Тем временем "Валенсия" опять упустила шанс забраться в еврокубковую зону.

33-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Валенсия" - 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовский, 49, 82, 90+3 — Дуро, 27, Пепелу, 38 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Спасительный дубль и удаление на последних минутах. Порту - Спортинг 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Последняя битва неаполитанцев за ЛЧ. Наполи – Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Болонья – Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча
Барселона Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости