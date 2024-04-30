Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
Левандовский спас для каталонцев три очка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" даже в большинстве после удаления Георгия Мамардашвили имела проблемы с "Валенсией", но, к счастью для "Кулес", в ударе был их форвард Роберт Левандовский.
Два гола со второго этажа и красиво пробитый штрафной сделали сегодня результат и вернули "Барсе" второе место в преддверии лобового дерби против "Жироны". Тем временем "Валенсия" опять упустила шанс забраться в еврокубковую зону.
33-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Валенсия" - 4:2
Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовский, 49, 82, 90+3 — Дуро, 27, Пепелу, 38 (с пенальти)
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