Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча
"Шмели" не без фарта одолели Париж
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernd Thissen/picture alliance
"Боруссия" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов минимально обыграла "ПСЖ" благодаря красивому голу Никласа Фюллькруга.
Помимо него у команд хватало моментов, но особенно — у Парижа, который в одной из атак дважды попал в штангу, и оба раза каркас ворот на "Сигнал Идуна Парк" помог своей команде избежать проблем. Магия домашнего поля, не иначе.
1/2 финала ЛЧ, первый матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ" - 1:0
Гол: Фюллькруг, 36
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