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Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Шмели" не без фарта одолели Париж

Когда штанга — двенадцатый игрок. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bernd Thissen/picture alliance

UA-Футбол
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"Боруссия" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов минимально обыграла "ПСЖ" благодаря красивому голу Никласа Фюллькруга.

Помимо него у команд хватало моментов, но особенно — у Парижа, который в одной из атак дважды попал в штангу, и оба раза каркас ворот на "Сигнал Идуна Парк" помог своей команде избежать проблем. Магия домашнего поля, не иначе.

1/2 финала ЛЧ, первый матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ" - 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

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